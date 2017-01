Stad verbetert zichtbaarheid schoolomgeving met vlaggen

De stad Antwerpen verbetert de zichtbaarheid van schoolomgevingen met kleurrijke vlaggen.

In schoolomgevingen in Antwerpen is er overal zone 30 van kracht. Maar automobilisten houden zich daar niet altijd aan. Daarom plaatst de stad aan alle 440 Antwerpse basis- en secundaire scholen kleurrijke vlaggenmasten. Dit kadert in het project 'zichtbare scholen' van de stedelijke Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid. Schepen Koen Kennis ging op de middag en kijkje nemen aan de Da Vinci International School in de Verbondstraat.