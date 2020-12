Stad verfijnt reglement voor deelsteps zonder vaste standplaats

In 2018 voerde Antwerpen een reglement in voor deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur. Dat omvat alle toelatings- en exploitatievoorwaarden voor de aanbieders van dergelijke deelvoertuigen op het grondgebied van de stad. Uit de gebruikscijfers bleek dat voor de deelsteps een goede gebiedsdekking noodzakelijk is voor een concurrentiële exploitatie. Daarom wordt nu in het reglement het maximaal aantal steps op het grondgebied verhoogd van 2250 naar 3000, en wordt ook de spreiding ervan verder verfijnd.

Het reglement dat in 2018 inging, laat de stad toe om onder meer volgende criteria vast te leggen:

het maximale aantal deelvoertuigen per deelvoertuigencategorie;

het aantal vergunningen dat wordt uitgereikt per deelvoertuigencategorie;

het minimum en maximum aantal deelvoertuigen per vergunning in elke deelvoertuigcategorie.

Deelsteps

Antwerpen evalueerde de werking van de deelsystemen en hun gebruikscijfers. Daaruit bleek dat de deelsteps voldoende aanwezig moeten zijn in het gebied om hun uitbating commercieel interessant te maken. Daarom wordt het maximaal aantal steps op het grondgebied verhoogd van 2250 naar 3000.

Daarnaast wordt de spreiding van de deelsteps verder verfijnd om het gebruik ervan buiten de Ring te stimuleren, en het evenwicht in het gebruik van de openbare ruimte beter te bewaren. Eerder was er vastgelegd dat per aanbieder maximaal 500 steps binnen de Ring geplaatst mochten worden. Nu wordt de ruimtelijke spreiding van de deelsteps aangepast en verdeeld over drie zones:

30% van de vloot binnen de toeristische zone;

30% van de vloot in het resterende gebied binnen de Ring;

40% van de vloot buiten de Ring.

Uitbreidingen

Naar aanleiding van deze verfijning van het reglement besliste Poppy Mobility om zijn vloot uit te breiden met 350 deelsteps, waarmee ze op een totaal komen van 550 steps. Bird en Circ bundelen vanaf 2021 de krachten in Antwerpen en kiezen voor 1 type step (het moderne en robuuste grijze type step Bird 2) en 1 merk, namelijk Bird. Ook Bird zal 350 extra deelsteps inzetten, waarmee ze op een totaal komen van 1350 steps. Deze uitbreidingen zullen plaatsvinden in de loop van 2021 en zullen een betere spreiding doorheen de stad waarborgen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deze uitbreiding beantwoordt een bestaande behoefte. Deelmobiliteit is immers niet meer weg te denken uit Antwerpen. Het vormt een essentieel onderdeel van de bereikbaarheid van onze stad, en steeds meer mensen zijn er ondertussen mee vertrouwd. Tegelijk helpt de technologie ons ook enorm: de opties die mensen hebben, zijn steeds makkelijker en overzichtelijk terug te vinden.”