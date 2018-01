Stad verplaatst fietsoversteek aan Koning Albertpark om veiligheid fietsers en voetgangers te verhogen

De stad wil de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Koningin Elisabethlei ter hoogte van het Koning Albertpark verhogen. Daarvoor zal de fietsoversteek verplaatst worden naar de andere kant van het zebrapad. Op die manier is er geen conflict meer tussen overstekende voetgangers en fietsers. De werken starten in het voorjaar 2018 en zullen weinig hinder veroorzaken.

Voetgangers die uit de richting van de Mechelsesteenweg komen, steken momenteel over aan het zebrapad op de Koningin Elisabethleien gaan na het bereiken van het voetpad aan de kant van het park vaak richting tramhalte.Fietsers draaien na het oversteken van de Koningin Elisabethlei rechtsaf het park in. Beide verkeersstromen kruisen elkaar. Bovendien is het voor de weggebruikers niet duidelijk wie voorrang heeft waardoor er telkens conflictsituaties ontstaan.

De stad besliste daarom de openbare weg herin te richten zodat de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhoogt. Het zebrapad blijft op de huidige locatie en de fietsoversteek wordt verplaatst naar de andere kant van het zebrapad. Hierdoor wordt het conflict tussen voetgangers en fietsers weggewerkt.

De nieuwe fietsoversteek zal 3 meter breed zijn en sluit in het park zelf aan op het huidige fietspad. Daarnaast worden de boordstenen aan de fietsoversteek verlaagd voor meer fietscomfort. Er komen ook hulpsignalen ter hoogte van de verkeerslichten, zoals rateltikkers en begeleiding op de grond voor slechtzienden. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer zal de aanpassingen uitvoeren, de stad Antwerpen financiert.