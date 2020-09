Stad voorziet 40 miljoen euro voor schoolmaaltijden

De stad Antwerpen start dit schooljaar met proefprojecten voor schoolmaaltijden in negen Antwerpse basisscholen. Die maaltijden kaderen binnen een bredere voedselstrategie, waarbij de stad inzet op een duurzame manier van omgaan met voedsel. Voor de volledige uitrol van de schoolmaaltijden voorziet het stadsbestuur de komende vier jaar 40 miljoen euro.

Na de herfstvakantie gaan in Antwerpen de eerste scholen van start met proefprojecten voor het aanbieden van maaltijden op school. Ze worden stadsbreed en netoverschrijdend uitgerold, en passen binnen een bredere voedselstrategie. Daarin zijn schoolmaaltijden een zeer concrete invulling met een directe impact op leerlingen en hun ouders. “We willen met de stad inzetten op een duurzame manier van omgaan met voedsel: dat gaat van waar we onze voeding halen tot wat we doen met voedseloverschotten”, zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels. “Daarin zijn scholen één actor, maar we moeten bijvoorbeeld ook kijken naar hoe we onze eigen catering binnen de stad organiseren.”

Voor alle basisschoolkinderen

Na de proefprojecten zal, dankzij de financiering van de stad, iedere school kunnen intekenen op het aanbod. Op die manier wil Antwerpen maaltijden aanbieden voor alle basisschoolkinderen in de stad.

Met de maaltijden biedt de stad niet alleen een antwoord op de problematiek van lege brooddozen, maar zorgt ze er ook voor dat alle kinderen gezond kunnen eten op school. Kinderen in volle groei hebben immers voldoende voedingsstoffen nodig. “Het project is dus niet alleen interessant voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, maar zeker ook voor tweeverdieners”, zegt schepen Beels. “In de rush van een drukke werkweek is het tenslotte niet altijd even evident om elke dag een evenwichtige maaltijd te voorzien die je kind nodig heeft”.

Op maat van de school

Voor de proefprojecten ontvangt elke school een subsidie per kind, waarmee een pakket voedzame maaltijden wordt samengesteld met een partner naar keuze. Het is dus een aanbod op maat: de scholen vertrekken vanuit de noden die zij aanvoelen bij hun leerlingen en vanuit hun eigen mogelijkheden. In bepaalde scholen gaat het om tussendoortjes, in andere scholen een ontbijt of ’s middags een soepmaaltijd. Daarvoor worden samenwerkingen aangegaan met sociale economiebedrijven. “We willen absoluut vermijden dat scholen extra belast worden,” benadrukt schepen Beels. “Daarom bekijken we met verschillende partners hoe we hen hierin het best kunnen ondersteunen en faciliteren. Dan gaat het bijvoorbeeld over hulp bij het uitdelen van soep of het ophalen van de afwas.”

Evaluatie en uitbreiding

Tijdens de proefprojecten zal gemonitord worden wat de impact is op leerlingen en wat de ervaringen zijn van ouders en leraren. Maar ook het organisatorische, de kostprijs per leerling en de samenwerkingen met mogelijke partners op lange termijn worden geëvalueerd. Vanaf volgend schooljaar (2021 – 2022) is er een verdere uitbreiding van het project en worden andere Antwerpse basisscholen uitgenodigd om in te tekenen. Daarvoor voorziet de stad de komende vier jaar 40 miljoen euro.

(Bron: stad Antwerpen)

(Themabeeld: © Belga)