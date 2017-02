Stad wil Antwerpenaars meer laten bewegen

De stad Antwerpen rolt dit jaar opnieuw de campagne ’t stad beweegt uit. Daarmee moedigt ze Antwerpenaars aan om meer beweging in te bouwen in hun dagelijkse leven.

Regelmatig bewegen is immers een belangrijke gewoonte om gezond door het leven te gaan. Dit jaar slaan de stad en De Lijn de handen in elkaar om metrogebruikers te stimuleren om de trap te nemen in plaats van de roltrap. Op de trap aan het metrostation van de Groenplaats is een ludieke boodschap geplaatst.

Met de campagne ’t stad beweegt wil de stad Antwerpenaars aanzetten om meer te bewegen. Bewegen is niet hetzelfde als sporten: bewegen hoeft niet noodzakelijk intensief te zijn of veel moeite te kosten. Het gaat bijvoorbeeld om fietsen naar het werk of stappen naar de bakker, of de trap nemen in plaats van de roltrap of lift.

Stickers op trappen

Om de trap aan het veelgebruikte metrostation van de Groenplaats aantrekkelijker te maken, werd hij deze voormiddag aangekleed met slogans. Wie de trap gebruikt, wordt door die slogans gesteund en aangemoedigd. Ook de trap in het centraal station krijgt tijdelijk een gelijkaardig nieuw kleedje.

Liftloze Maandag voor bedrijven en scholen

De stad roept maandag opnieuw uit tot Liftloze Maandag. Op die dag spoort ze iedereen aan om de trap te nemen. Werkgevers wordt gevraagd om deze dag te promoten bij hun werknemers. Op deze webpagina kunnen werkgevers liftbordjes en trapstickers downloaden of aanvragen. Op www.tstadbeweegt.be staan tips verzameld voor thuis en op het werk. Bedrijven en scholen vinden er acties op hun maat.

Dertig minuten bewegen voldoende

Regelmatig bewegen vermindert de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht en een hoge cholesterol en zorgt voor meer uithoudingsvermogen en energie. Zestig procent van de volwassen Vlamingen beweegt te weinig. Bovendien brengt de gemiddelde Vlaming zes tot acht uur per dag zittend door. “Nochtans vraagt het geen grote aanpassingen om gezond en actief te zijn. Dagelijks drie keer tien minuten matig intensief bewegen of 10.000 stappen zetten is al voldoende. Ook kan je wekelijks drie keer twintig minuten hoog intensief sporten of bewegen. Verder is het vooral belangrijk om het zitten om het half uur te onderbreken”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout.