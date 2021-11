De stad Antwerpen wil bewoners van verouderde appartementen ondersteunen en stimuleren die aan te passen aan de huidige energienormen. Naast advies biedt ze daar renteloze leningen voor aan. Bedoeling is zo privé-eigenaren aan te zetten om te isoleren, want liefst 70 procent van de woningen in onze stad zijn appartementen.