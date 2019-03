Stad wil wildparkeren steps aanpakken

Veel verkeershinder tijdens de ochtendspits. Twee vrachtwagens zijn vanochtend gekanteld op de E19 ter hoogte van Loenhout, in de richting van Antwerpen. De twee vrachtwagens versperren de volledige breedte van de rijbaan, waardoor de E19 helemaal afgesloten is. Twee inzittenden zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een groot deel van de lading is op de rijbaan terechtgekomen. Een van de vrachtwagens transporteerde oud ijzer.