Stad zoekt kandidaten voor derde editie shoppingproject ‘de Nieuwe Natie’

Dit najaar landt het tijdelijke shoppingproject ‘de Nieuwe Natie’ opnieuw ergens in de Antwerpse binnenstad. Van zaterdag 2 september 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018 krijgen ondernemers die in Antwerpen een zaak willen opstarten, de kans hun winkelconcept of producten uit te testen. Tijdens het project wisselen ze elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken. De stad roept zowel (startende) ondernemers als mensen met een goed idee voor een handelszaak op om zich kandidaat te stellen, en zorgt voor professionele begeleiding en coaching.

Met de Nieuwe Natie krijgen starters en ondernemers de kans om gedurende een periode van enkele weken tot verscheidene maanden een instapklaar handelspand aan voordeeltarief te huren op een toplocatie in de Antwerpse binnenstad, zodat ze er hun winkelconcept of producten kunnen uittesten. Voor deze derde editie van het tijdelijke shoppingproject wordt nadrukkelijk gezocht naar zowel (startende) ondernemers als mensen met een goed idee om een handelszaak in Antwerpen op te starten. Alle deelnemers krijgen professionele begeleiding en coaching, terwijl de stad het project in de kijker zet bij shoppende Antwerpenaars, bezoekers en toeristen. Tijdens het project wisselen de ondernemers elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken.

Geïnteresseerden kunnen zich van 1 april tot en met 12 mei kandidaat stellen. Al wie een volledig dossier indient, krijgt begeleiding van een coach om zijn of haar dossier te optimaliseren en voor een vakjury te brengen. Uit de kandidaturen selecteert de jury op basis van haalbaarheid en meerwaarde voor het Antwerpse winkellandschap de laureaten. Zij krijgen tijdens de voorbereiding een intensief coachingtraject op maat aangeboden, dat ook tijdens de uitbating kan worden verdergezet.

Meer info kan u hier vinden.

Koen Kennis, schepen voor middenstand: “Als stad die gezond ondernemerschap promoot en ondersteunt, creëren we met de Nieuwe Natie opnieuw een dynamische testlocatie voor creatieve en innovatieve ondernemers. Een vrij unieke kans voor wie de lancering van nieuwe producten of diensten met professionele begeleiding wil uitproberen in een veilige en reële marktomgeving op een toplocatie, om mogelijk erna een volwaardige zaak in Antwerpen te kunnen starten. Ga ervoor, is mijn advies!”

De Nieuwe Natie is een initiatief van de stad Antwerpen dat drie jaar geleden van start ging met steun van de Vlaamse overheid. De vorige edities van het tijdelijke shoppingproject vonden plaats in overdekte winkelgalerij de Nieuwe Gaanderij en in shoppingcenter Grand Bazar Antwerp. Aan deze edities namen in totaal 34 ondernemers deel. Voor de nieuwe editie volgt de locatie nog en mikt de stad op ongeveer 20 effectieve deelnemers.