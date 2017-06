Stad zoekt uitbaters voor chalets kerstmarkt Winter in Antwerpen

Veel scholen bannen de fidget spinner. Het simpele speelgoed dat ronddraait in je hand. Het is al een tijdje een echte hype. Maar blijkbaar leidt het op veel speelplaatsen tot ruzie. In die mate zelfs dat sommige scholen nu actie ondernemen. In verscheidene scholen mogen de kinderen hun fidget spinners dan ook niet meer naar school meenemen.