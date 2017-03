Stadionbouwer eigenaar van Antwerp

Payoke bestaat 30 jaar. Het opvang- en begeleidingscentrum voor prostituees heeft zich in al die jaren niet alleen geprofileerd als steunpunt voor prostituees, maar is ondertussen ook een internationale referentie in de strijd tegen mensenhandel. En daarom was er vanmiddag een feestelijke bijeenkomst in het Atheneum op de Rooseveltplaats.