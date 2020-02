Stadionverbod voor 48 hooligans na knokpartij in Wommelgem

De 48 relschoppers die zijn opgepakt tijdens een knokpartij gisteravond in Wommelgem, werden in de loop van de nacht allemaal vrijgelaten.

De voetbalmagistraat heeft hen wel een stadionverbod van veertien dagen opgelegd en er volgt nog onderzoek om na te gaan wie er strafbare feiten pleegde. De Antwerpse politie had vernomen dat er een vechtpartij op til was aan het rondpunt in Wommelgem en was snel en massaal ter plaatse. Een groep Club-hooligans bleek daar te hebben afgesproken om er te vechten met een groep hooligans van Antwerp.