Stadsarcheoloog schijnt nieuw licht over ontstaansperiode Antwerpen

Stadsarcheoloog Tim Bellens laat in zijn boek nieuw licht schijnen over het ontstaan van de stad Antwerpen. Het boek is gebaseerd op verschillende archeologische opgravingen. Bellens werkte samen met specialisten uit binnen- en buitenland om duiding te geven bij 'leven, werken en sterven in het vroegste Antwerpen'.

In de Antwerpse binnenstad gebeuren nog regelmatig opzienbarende archeologische vondsten, bijvoorbeeld naar aanleiding van grote infrastructuurprojecten zoals de ondertunneling van het Operaplein. Archeoloog Tim Bellens bundelde een aantal recente en oudere opgravingen en probeerde er inzichten uit te halen over het ontstaan van de stad. Zijn boek bevat onder meer opgravingsbeelden, foto's en beschrijvingen van artefacten, reconstructietekeningen en gesprekken met specialisten.

De auteur neemt de lezer mee vanuit de prille prehistorie langs bronstijdgraven nabij de Meir, Gallo-Romeinse bewoners, Merovingers en een Karolingische versterkte nederzetting tot de burchtmuur aan het Steen. 'Publicaties over de geschiedenis van Antwerpen zijn talrijk voorhanden maar beperken zich vaak tot de voorbije vijf eeuwen', weet Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), zelf historicus. 'Vanaf dan werd Antwerpen een handelsmetropool en werden we een wereldspeler. De ontstaansgeschiedenis van de Scheldestad is echter minstens even boeiend, hoewel er tot voor kort bijzonder weinig over bekend was. De opgravingen van de afgelopen jaren brachten daar verandering in en vormden de aanzet voor deze nieuwe publicatie, die teruggaat tot de geboorte van Antwerpen. Het boek prikkelt echt onze collectieve verbeelding.'

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)