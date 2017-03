Stadsbrouwerij De Koninck lanceert Lost in Spice

Bij stadsbrouwerij De Koninck zitten ze niet stil en wordt er volop gebrouwen en geëxperimenteerd met nieuwe smaken. Het resultaat hiervan zijn de verschillende testbrouwsels in allerlei stijlen, smaken en kleuren. Ondertussen vloeit testbrouwsel 6 “Mint The Chocolate” uit de tap en brengen ze een eerder gelanceerd testbrouwsel permanent op de markt : Lost in Spice.

Dit fris, kruidig blond bier dat afgelopen zomer al eens te proeven was in de vele zomerbars en in de Belgische en Nederlandse horeca zal nu het permanente gamma van de De Koninck bieren aanvullen, en dit in een funky flesje. Lost in Spice zal het Bolleke, Triple d’Anvers en Wild Jo vervoegen en is vanaf midden maart is Lost in Spice beschikbaar in België en Nederland.

De brouwers bij De Koninck experimenteren erop los. Het resultaat daarvan zijn niet enkel Triple d’Anvers, het Bolleke De Koninck en Wild Jo, maar ook éénmalige testbrouwsels in allerlei kleuren, geuren, smaken en stijlen. Deze testbrouwsels vloeien – zolang de voorraad strekt – uit de tap in verschillende cafés in België en Nederland.

In het voorjaar van 2015 kregen de bieren van De Koninck een nieuwe telg : Wild Jo, een blond speciaalbier met wilde gist. Niet veel later, in mei 2015 zag het eerste testbrouwsel het licht: de Imperial Red Ale. Gevolgd door Russian Imperial Stout (oktober 2015), Pierre’s Bock (maart 2016) en Lost in Spice (juli 2016). In november 2016 was het de beurt aan brouwsel 05, ‘Bier van A’ en in februari 2017 brouwden Sven Dekleermaeker en Jitsk ‘Mint the Chocolate’.

Op de website van De Koninck kunnen fans aangeven wat ze van elk testbrouwsel vinden. En wat bleek? Lost in Spice, het vierde testbrouwsel dat in juli 2016 werd gelanceerd, sloeg zó aan bij het publiek dat de stadsbrouwerij het bier permanent op de markt brengt.