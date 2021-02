Stadsbrouwerij De Koninck wordt digitale evenementenlocatie

In de kelders van Stadsbrouwerij De Koninck ligt een verborgen parel verscholen. Daar waar de kazen van kaasaffineurs Van Tricht rusten, net als het vlees van The Butcher’s Store, waar bakker Kenney z’n patisserie maakt en waar Joachim Verbrugghe z’n intrek nam met ‘1833’, een ‘geheime’ speakeasy. In de Brewer’s Cave – een deel van de kelder waar normaal enkel de brouwmeester toegang toe heeft - liggen ‘speciallekes’ te rijpen op de tonen van Barry White. Maar de komende maanden stelt de brouwer zijn kelder ook open als ‘digitale studio’ van waaruit je webinars en livestream events kan geven. De ruimte werd omgetoverd tot professioneel uitgelichte studio. Je geeft er presentaties of houdt er online events in een intieme setting, naast de eikenhouten vaten gevuld met speciaalbier. Sluit je je online evenement graag af met een originele activiteit? Dan kan je ook een virtuele beer & foodpairingsessie boeken. De biersommelier geeft een online tasting met bieren en eventueel bijpassende hapjes die deelnemers eerder aan huis geleverd kregen.

Van zoomsessies met collega’s over virtuele evenementen met klanten, webinars, een congres, interactieve brainstormsessies of voorstelling: online events zijn het nieuwe normaal. Stadsbrouwerij De Koninck ontpopt zich tot digitale evenementenlocatie. De Brewer’s Cave werd omgetoverd tot volledig professioneel uitgelichte studio, inclusief drie camera’s, microfoons voor vier sprekers, een flatscreen tv, wifi, streaming naar alle livestreamplatformen, connectie en integratie naar een externe gastspreker. Audium, een audiovisueel productiebedrijf, zorgt voor professioneel materiaal en de nodige technische assistentie en ondersteuning. En het leukst van al: wie wil kan ook een virtuele beer & foodpairingsessie boeken. Kijkers krijgen dan een pakket aan huis geleverd met daarin drie bieren en bijpassende hapjes van de Smaakmakers op de site, gevolgd door een online sessie van de biersommelier. Virtueel tooghangen en netwerken op z’n best.