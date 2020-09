Stadscamping op Linkeroever komt dichterbij

Het Antwerpse stadsbestuur wil in het domein Middenvijver op Linkeroever een nieuwe stadscamping realiseren. Het heeft daarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) klaar, dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Daarna volgt nog een openbaar onderzoek en kan in principe een bestemmingswijziging worden doorgevoerd in het voorjaar van 2021.

Er zal ruimte zijn voor alle vormen van tijdelijk kamperen: tenten, vouwwagens, campers, caravans en chalets. "Linkeroever heeft een fantastisch potentieel waar we met het park Middenvijver en de stadscamping op inzetten", zegt schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA).

"We zijn ervan overtuigd dat dit een ambitieus plan is waarbij we de troeven en vooral de nabijheid van Linkeroever uitspelen om zowel deze parel aan de Schelde als onze stad te ontdekken."

Momenteel heeft de stad twee kampeerterreinen, camping De Molen en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn verdwijnen. Met een nieuwe camping wil de stad volgens het bestuur beter tegemoetkomen aan de noden van de moderne kampeerder en ruimte laten voor innovatieve vormen van kamperen. Voor permanent verblijf zal er geen plaats zijn.

"Middenvijver is ingebed in het groen, en toch vlak bij het hart van de stad", zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). "Met het openbaar vervoer of met de fiets staan bezoekers van de camping op amper tien minuten op de Grote Markt. Dit is ook een buitenkans voor Antwerpen om in te pikken op de allernieuwste evoluties in de kampeerwereld, waarin kwaliteit primeert. Bovendien heeft dit soort verblijfstoerisme het afgelopen jaar enorm aan populariteit gewonnen. Antwerpen zal precies op tijd klaar zijn om ook die toeristen te ontvangen."

