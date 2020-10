Media en Cultuur Stadsschouwburg maakt zich klaar voor coronaveilige première Nachtwacht Het Vampierenbal

Zaterdag gaat in de stadsschouwburg de studio 100-show Nachtwacht Het Vampierenbal in première. De show is gebaseerd op de populaire televisiereeks en er is veel belangstelling voor.