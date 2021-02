Media en Cultuur Stadscollectie zet 15 jonge Antwerpse kunstenaars in de schijnwerpers

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Voor vijftien jonge Antwerpse kunstenaars is vandaag een droom in vervulling gegaan. Ze krijgen na een bijzonder jaar erkenning van de stad Antwerpen en het M HKA. Hun werken zijn geselecteerd voor de allereerste stadscollectie. De stad Antwerpen gaat voortaan jaarlijks 200 000 euro besteden aan kunst van eigen bodem. Zo wil de stad de kunstenaars een duwtje in de rug geven. De eerste aangekochte werken kan je vanaf 13 februari in het M HKA zien.