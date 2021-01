Het blijft vandaag overwegend droog met soms opklaringen, maar vaak toch ook nog vrij veel wolkenvelden. Hieruit kan lokaal een sneeuwbuitje vallen. Het is koud bij maxima van ­-3 à ­-4 graden in de Hoge Ardennen tot +1 of hier en daar +2 graden in Laag­- en Midden­-België.