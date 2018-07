Stadsmedewerkers vinden granaat in Hof de Bist in Ekeren

In de vijver van Hof de Bist in Ekeren hebben onderhoudsmedewerkers van de stad donderdagochtend een granaat gevonden. Volgens de politie is er voorlopig geen ontploffingsgevaar. Van een mogelijke link met de ontploffing in Borgerhout woensdagnacht is op dit moment geen sprake.

Om 9.30 uur vonden onderhoudsmedewerkers een granaat in het water. 'Op dit moment is het moeilijk te bepalen hoe lang de granaat daar al ligt', laat een woordvoerder van de politie Antwerpen weten. Er zou geen ontploffingsgevaar zijn: een van de medewerkers zou de granaat zelfs even hebben opgepakt, voor ze wisten dat het om een granaat ging. Om alle risico uit te sluiten, gaat de ontmijningsdienst van het leger DOVO wel ter plaatse, zegt de politie nog. Op dit moment is er nog geen link met de ontploffing voor een pitazaak in Borgerhout.

(foto GvA - dvd)