De Lijn scoort alweer slechte cijfers voor stiptheid. In 2016 reed amper 45 procent van de trams en bussen in Antwerpen op tijd. Daarmee deed De Lijn het slechter dan het jaar voordien. De cijfers komen van De Lijn zelf. De vervoer-smaatschappij heeft ook reizigers ondervraagd en stelde vast dat het met de tevredenheid nog nooit zo slecht gesteld was.