Staking bij Antwerpse buschauffeurs is voorbij

De directie en vakbonden bij De Lijn in Antwerpen zijn woensdagmiddag tot een akkoord gekomen over de bekommernissen van de buschauffeurs. Dat meldt de vakbond ACV. De staking die dinsdag spontaan uitbrak en het stadsnet platlegde, is daarmee van de baan.

Woensdagvoormiddag was overleg gestart tussen de directie en de vakbonden, nadat op 1 september op stelplaats Zurenborg een spontane actie was uitgebroken. Aanleiding was een aanpassing van de dienstroosters door een wijziging op lijn 17. Volgens de vakbonden had de directie bovendien gedreigd om een symbolische actie die de chauffeurs planden, af te straffen met sancties.

Het overleg resulteerde woensdagmiddag in een akkoord, meldt de christelijke vakbond ACV. "De problemen rond lijn 17 zijn opgelost", zegt secretaris Jo Van der Herten. "Wij zullen de oplossing communiceren aan het personeel en verwachten dat de ritten op de twaalf stadslijnen snel hernomen zullen worden."

Concreet wordt een weinig gebruikte pendeldienst tussen de Brouwersvliet en het Astridplein geannuleerd, zodat de normale dienstroosters terug in gebruik kunnen genomen worden. Voor de andere problemen die spelen onder het personeel in Antwerpen, staat een vervolgvergadering gepland op 22 september.

