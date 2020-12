Staking bij De Lijn vanaf morgen voorbij

Er komen volgend jaar twee nieuwe trajectcontroles bij in onze regio. Eentje in de haven op de Noorderlaan. En eentje in Wijnegem op de Houtlaan. Dat is vlakbij het Wijnegem Shopping Center. Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters investeert in het nieuwe jaar in 19 bijkomende trajectcontroles. In Wijnegem zijn ze heel blij met de aankondiging dat de Houtlaan erbij is.