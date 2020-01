Dat Antwerpen zo'n belangrijke draaischijf van de cocaïnehandel is, komt doordat heel wat havenactiviteiten hier niet volledig geautomatiseerd zijn. Daardoor komen er in vergelijking met bijvoorbeeld de haven van Rotterdam veel meer mensen op de kaaien. Dat zegt Bob van den Berghe, drugsexpert bij de Verenigde Naties. Het drugsteam van de VN nam het afgelopen jaar in Zuid-Amerika 31 ton cocaïne in beslag die bedoeld was voor Antwerpen.