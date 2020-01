Staking bij Ineos Phenol blijft maar duren

De staking bij chemiebedrijf Ineos Phenol in de haven van Antwerpen is na meer dan twee weken nog altijd niet voorbij. Gisteren stond er een verzoeningsvergadering gepland, maar die mislukte. De directie zegt verschillende voorstellen te hebben gedaan om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van het personeel, maar de vakbonden wilden daar niet op ingaan. Zij blijven eisen dat de ontslagen vakbondsman opnieuw in dienst wordt genomen of een extra vergoeding krijgt tot aan zijn vervroegd pensioen.