Morgen stakingsactie bij De Lijn

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Morgen wordt er al zeker actie gevoerd door het ACOD en dat zal heel wat hinder tot gevolg hebben.

Het ACOD heeft haar leden bij De Lijn opgeroepen om te morgen het werk neer te leggen. Volgens Rita Coeck komt De Lijn niet met oplossingen voor de problemen. ACV en ALCVB steunen de actie in heel Vlaanderen niet. Daardoor zullen er toch nog zeker trams en bussen van De Lijn rijden. Hoeveel precies zal pas morgen duidelijk zijn, maar meestal rijdt 1 op de twee bussen of trams. Op sommige lijnen is de bezetting hoger dan op andere lijnen.

(archieffoto ATV)