Staking De Lijn: "Nieuwe dienstregeling is de druppel"

In Hoboken, op het Halmaelshof, is vanmorgen een dom ongeluk gebeurd. Om kwart over 8 reed een 39-jarige vrouw met haar auto uit een ondergrondse garage. De poort van de garage was defect en kwam op het dak van de auto terecht. De vrouw schrok en reageerde door plankgas te geven. Zo belandde ze tegen twee andere auto's die voor de garage geparkeerd stonden. De auto's en de gevel van de overburen raakten beschadigd. De vrouw is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.