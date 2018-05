Staking De Lijn : update 16u

Ook na de aflossing van de ochtendploeg verstoort de staking van de socialistische en liberale vakbond de dienstverlening van De Lijn. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten en houdt de rest van de dag aan. Doordat de chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers de actie niet steunen, zijn er wel bussen en trams uitgereden.

Antwerpen: na 19 uur amper nog stadsbussen

In de stad Antwerpen is een derde van de trams en de stadsbussen op de baan. Tramlijn 3 rijdt vrijwel normaal: daarop rijden acht van de voorziene tien trams. Op tramlijnen 9 en 10 rijdt de helft van de trams, op lijn 15 bijna de helft. De overige tramlijnen zijn zwaar verstoord: op lijnen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 24 rijdt niets of vrijwel niets.

Op de stadsbuslijnen 17, 20 en 21 is er om het halfuur een bus. Bij buslijnen 13 en 22 is dat om het uur. Na 19 uur zullen er amper nog bussen rijden op de lijnen 1, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30/34 en 33.

Op het Mechelse stadsnet is er op lijn 1 een bus om de 40 minuten, op lijnen 2 en 5 om het halfuur, lijn 9 rijdt om het uur. In het Mechelse rijden de lijnen 500, 520, 530 een keer per uur. De lijnen 510 en 511 rijden zeer onregelmatig.

Richting Kempen rijden lijnen 417 en 770 om het halfuur. Bus 640 rijdt om het halfuur tussen Antwerpen en Maria ter Heide, en elk uur tussen Antwerpen en Wuustwezel.

Ook morgen en heel het weekend wordt er hinder verwacht door de stakingsactie.

(foto © Belga)