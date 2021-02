Staking in Joodse school nadat leerlingen terugkwamen zonder negatieve test

In Antwerpen heeft een aantal leerkrachten van de meisjesafdeling van de Joodse school Jesode-Hatora-BethJacob woensdag het werk neergelegd om te protesteren tegen het feit dat enkele leerlingen die geen tweede coronatest hadden ondergaan toch naar school terugkeerden na hun quarantaineperiode.

Intussen is 'de rust teruggekeerd' en is iedereen weer aan de slag, klinkt het. De leerlingen in kwestie hadden hun tien dagen quarantaine achter de rug en mochten wettelijk dus terug naar de school, die maandag heropend was na een sluiting omwille van een aantal coronabesmettingen, onder meer met de Britse variant. 'Maar met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het CLB, het stadsbestuur en het provinciebestuur hadden we afgesproken om ook twee negatieve testresultaten te vragen', zegt directeur Nico Horemans. 'Een kleine minderheid van ouders besliste om ook zonder dat tweede negatief resultaat hun kind al terug te sturen, nadat ze vernomen hadden dat dat wettelijk kon.' Een aantal leerkrachten besliste woensdag bij het horen van dat nieuws om het werk neer te leggen. Gisteren heeft volgens de directie iedereen het werk hervat.