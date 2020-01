In Schoten komen er mogelijk dan toch twee windmolens. Energieleverancier Ecopower diende een aanvraag voor de windmolens langs het Albertkanaal in. De gemeente Schoten reageert verrast. Ze was namelijk in gesprek met Ecopower om te onderzoeken of er geen alternatieven waren voor de hernieuwbare energie. Zes jaar geleden waren de plannen voor de molens bijna rond, maar door fel protest werden die toen opgeschort.