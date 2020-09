Staking Deurnese Makro: klanten worden niet geholpen

In de vestigingen van warenhuisketen Makro in Machelen en Deurne is een staking uitgebroken, zo meldt de liberale vakbond ACLVB. De actie brak uit na de informatiesessie van de lokale directie over de besparingsplannen van de keten.

In de zes vestigingen (Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur, Lodelinsart) vinden informatiesessies van de directie plaats, aldus Stijn Vandercruysse van ACLVB. In Deurne en Machelen zijn daarop de winkeldeuren gesloten. "De directie heeft een eenzijdige beslissing genomen met een verregaande impact op de arbeidsorganisatie en het privéleven van de werknemers", hekelt de vakbondssecretaris. De maatregelen werden opgelegd, zonder overleg.

Iedereen is zich bewust van de financiële situatie van Makro, klinkt het, maar "we verstaan niet dat er geen dialoog mogelijk is of tegenvoorstellen gedaan kunnen worden". Eerder meldde het vakbondsfront van BBTK, ACV Puls, CNE en ACLVB dat "vanaf nu" personeelsacties niet uitgesloten zijn in de zes winkels.

De directie kondigde donderdag een resem besparingen aan om de kosten te drukken. Zo zal het bedrijf snoeien in de tijdelijke contracten en komt er een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur. Volgens de bonden zal het personeel de rekening betalen. "Deze besparing zal volledig op de rug van het personeel gebeuren met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, wijziging van uurroosters en functies zonder enig sociaal overleg", hekelden de groene, rode en blauwe vakbonden. Volgens hen is er een "schrapping van een ongekend aantal personeelsleden" en komt er een "ongebreidelde flexibiliteit en automatisatie". Het personeel is de dupe van het plan.

