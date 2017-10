Staking vandaag update

De actie van de socialistische vakbond verstoort de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. Globaal genomen is zowat 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten, maar ook op streeklijnen kan er hinder zijn. De twee andere vakbonden (ACV-OD en ACLVB) steunen de actie niet.

Antwerpen

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer de helft van de trams en een kwart van de stadslijnen. Over de hele provincie is ongeveer 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Ook in de regio’s Mechelen en Turnhout is er hinder. In Turnhout is zowat driekwart aan de slag gegaan.

Limburg

In Limburg is zowat 80 procent van de chauffeurs uitgereden. Er rijden overal bussen, maar het aanbod is beperkter dan op een normale dag. Hinder is er op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden. Ook bij de belbussen van Heers, Sint-Truiden, Borgloon en Gingelom is de dienstverlening verstoord.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen is ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas.

In Gent rijden de lijnen 3 (Mariakerke – Gentbrugge), 4 (UZ - Muide), 5 en 9 om de 20 minuten. Op de lijnen 1, 2 en 4 (Muide – Moscou) is er een tram om het halfuur. De lijnen 6, 17/18 en 38/39 rijden niet. Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas ondervinden hinder. Daar rijdt de helft.

In de Vlaamse Ardennen rijden de meeste bussen, zowat negen op de tien. In het Waasland is dat 80 procent, op de Gentse streeklijnen de helft.

Vlaams-Brabant

Ongeveer driekwart van de chauffeurs is uitgereden. In het oosten van de provincie wordt 75 à 80 procent van de ritten uitgevoerd. De hinder is het grootst in het Pajottenland en de zuidrand van de provincie: daar wordt twee derde van het aanbod uitgevoerd. Op de assen Hoeilaart-Brussel en Overijse-Brussel (Herrmann-Debroux) is de hinder voorlopig beperkt: daar rijden ruim vier op de vijf chauffeurs..

Voor updates kunnen reizigers de hele dag terecht op www.delijn.be.

bij de spoorwegen is de situatie in Antwerpen vrij goed. Volgens de NMBS rijdt er ongeveer 80 procent van de treinen. Richting Brussel en vooral in de hoofdstad is de staking iets meer voelbaar. Vooral in de metro, daar rijdt enkel lijn 1.

De ochtendspits is vroeger op gang gekomen met en kettingbotsing op de E19 richting Brussel, ter hoogte van Kontich. Ook op de invalswegen naar Antwerpen (E313 vanuit de Kempen en Limburg en de E19 vanuit Nederland) is er drukker verkeer.

(foto BELGA)