Stakingsaanzegging bij Bpost voor 10 oktober

ACOD Post gaat een stakingsaanzegging indienen voor 10 oktober. Dat meldt Jean-Pierre Nyns van ACOD Post.

Of het effectief tot een staking zal komen wil Nyns nog niet gezegd hebben. "Wat en hoe de invulling zal zijn, ligt nog niet vast. Dat moeten we nog bekijken", klinkt het. "De bedoeling is om aan de regering duidelijk te maken dat we het niet eens zijn met haar plannen met betrekking tot privatisering en pensionering. We gaan nu onze tijd nemen om de actie op 10 oktober op een creatieve manier in te vullen", aldus de vakbondsman.

ACOD spoor deed eerder al op tot een spoorstaking op 10 oktober.