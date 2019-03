Stakingsactie met een knipoog

Een heleboel scholen in onze regio bleven vandaag dicht. De bonden spreken van de grootste schoolstaking ooit. De staking is vooral voelbaar in het stedelijk onderwijs en in de Antwerpse Noordrand. In de Antwerpse Zuidrand, daarentegen, zijn de meeste scholen wel opengegaan. Maar dat wil niet zeggen dat er les wordt gegeven. Zo'n 40 leerkrachten uit het basis,- en secundair onderwijs van 20 verschillende scholen verzamelden vanmorgen aan het Sint-Michiels-college in Brasschaat.