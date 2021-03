Stakingsdag 29 maart - Ook stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn dreigt de dienstverlening verstoord te worden op maandag 29 maart. De christelijke en de socialistische vakbond hebben samen een stakingsaanzegging ingediend, zo bevestigen ze dinsdag.

Op 29 maart organiseren de christelijke vakbond ACV en de socialistische vakbond ABVV een nationale stakingsdag in de privésector in België, uit onvrede over de mislukte loononderhandelingen. Dat wordt door de vakbonden bij De Lijn vertaald in een stakingsaanzegging. 'We hebben een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking op de dag zelf, 29 maart', zegt Stan Reusen van de socialistische bond ACOD. Hij verwacht dat de dienstverlening die dag ook effectief verstoord zal zijn.

(archieffoto ATV)