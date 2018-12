Stamnummer 13 vanaf 1 juli officieel van Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk zal stamnummer 13 opnieuw in gebruik mogen nemen.



De club was al langer aan het proberen om het historische stamnummer te reactiveren. En dat is nu dus gelukt. Het toenmalige Beerschot VAC speelde in 1999 voor het laatst onder stamnummer 13. Momenteel spelen de Mannekes nog onder stamnummer 155 van het vroeger KFCO Wilrijk. Maar de club betaalt nu dus zo'n 40.000 euro voor 'den 13'. Vanaf 1 juli volgend jaar neemt de club het stamnummer officieel over.

(foto : © Belga)