Stand-upcomedian Michael Van Peel stopt met eindejaarsconferences

Cabaretier Michael Van Peel stopt met zijn eindejaarsconferences. De tiende editie van 'Van Peel Overleeft' start eind deze maand, en loopt ook tien avonden lang in de Arenbergschouwburg. Het wordt meteen zijn laatste reeks.



De Antwerpenaar maakte zijn plannen bekend in de podcast van collega Alex Agnew. Van Peel zegt tijdig te willen stoppen, voor hij in herhaling valt. De conference van Van Peel werd de voorbije jaren alsmaar populairder en kwam ook elk eindejaar op televisie. Wat Van Peel in de plaats gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. Hij wil een volwaardige comedyshow schrijven. De Antwerpenaar droomt ook van een wekelijkse talkshow op tv.