De versoepelingen in het onderwijs volgen elkaar volgens Filip Goethaert, directeur van basisschool Mater Christi in Lint, te snel op. Scholen moeten volgens de directeur ook alles via de media vernemen en dat is niet werkbaar. In een open brief benadrukt Goethaert hard te willen werken met z'n team om alle kinderen te verwelkomen, maar niet op deze manier.