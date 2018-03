‘Stap-op-stap-af-bus’ rijdt binnenkort ook in wijk Groenenhoek

Het district Berchem en Zorgbedrijf Antwerpen slaan opnieuw de handen in elkaar om de mobiliteit van senioren in een Berchemse wijk te verbeteren. Vanaf 6 april tot alvast eind 2018 rijdt een busje van Zorgbedrijf Antwerpen rond in de wijk Groenenhoek om senioren naar verschillende locaties in de wijk te brengen.

Vanaf 6 april rijdt de bus elke vrijdag tussen 10 en 14 uur volgens een vaste route door de wijk Groenenhoek. Op- en afstappen kan van 10 tot 13.30 uur. Tussen 13.30 en 14 uur kunnen reizigers enkel nog afstappen.

De route heeft acht haltes, op de volgende locaties:

Dienstencentrum De Meere, Corneel Van Reethstraat 10

Pervijzestraat (hoek voor de kerk)

Binnenplein

Luchthavenlei (voor Aldi)

Bikschotelaan (tijdelijke ingang wzc Gitschotelhof)

Hoek Lodewijk van Berckenlaan – Dianalaan

Zillebekelaan (kant van Diksmuidelaan)

Hoek Wapenstilstandlaan - Neptunuslaan

De eerste rit is gratis tot aan het dienstencentrum. Daar kopen senioren voor twee euro een abonnement dat vier weken geldig is. Vooraf hoeft geen plek op de bus gereserveerd te worden.

Foto: Google Maps