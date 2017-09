In Boom kreeg Hannelore Vens vanmorgen bijzonder bezoek. Hannelore is de vrouw die drie jaar geleden haar benen kwijtraakte bij een ongeval, maar onlangs toch de Machu Picchu in Peru beklom. Ze gebruikte daarvoor speciale protheses. Die moest ze na de tocht teruggeven. Maar nu loopt een opmerkelijke actie om geld in te zamelen voor de protheses. Stap voor stap voor Hannelore. De presentatoren van Qmusic doorkruisen op dit moment Vlaanderen tot ze 90.000 euro hebben ingezameld. Want zoveel kosten de speciale protheses. Vanmorgen passeerden de stappers op het werk van Hannelore in Boom. De vrouw is overweldigd door de vele reacties. Iedereen kan z'n steentje bijdragen. De tocht trekt ook nog door Antwerpen en eindigt wanneer het bedrag van 90.000 is gehaald.