Privébewakers aan de Antwerpse politiekantoren, voor de politievakbonden is dat onbespreekbaar. De Antwerpse politie wil de veiligheid verhogen in de kantoren en daarvoor wil ze privébewakers inzetten aan de onthalen. Maar de vakbond vindt dat geen goed idee, des te meer omdat de huidige onthaalmedewerkers andere taken zouden krijgen en die zijn daar bezorgd over.