Start aanplanting nieuwe bomen Noorderlijn

Om de werken voor de Noorderlijn te realiseren, moest de aannemer op verschillende locaties bomen rooien. Vandaag werd gestart met het heraanplanten van de bomen op het Eilandje en de Noorderlaan. In totaal gaat het op die locaties over 533 bomen.

Vandaag startte de aannemer met het planten van de eerste bomen op het Eilandje, meer specifiek op de Sint-Laureiskaai, in de Dinantstraat en de Bataviastraat. In totaal gaat het hier om 73 bomen. Dat is in principe eind volgende week al rond. Op het Eilandje werden bij aanvang van de werken geen bomen gerooid. Aan de Londen-Amsterdamstraat moeten binnenkort wel enkele bomen gerooid worden voor de aanleg van de tramperrons. Daarom zullen er na de aanleg een tiental nieuwe bomen geplant worden. Op het Eilandje komt er een mengeling van berken, wilgen, elzen, lindes, beuken, esdoorns en olmen.

Vanaf 29 januari gaat ook de aanplant op de Noorderlaan van start. Daar werden bij de start van de werken 440 bomen gerooid. Daar komen nu 4 bomenrijen voor in de plaats, in totaal goed voor 460 bomen.