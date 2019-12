Start bouw sportcentrum Sportoase Groot Schijn

Vandaag start de bouw van het sportcentrum Sportoase Groot Schijn. Het bevat een zwembad, fitness en ijsbaan. Het gebouw zal een nieuwe landmark worden in Park Groot Schijn. De opening is voorzien in het najaar van 2021.

Park Groot Schijn is een nieuwe groene long van 83 hectare voor de stad Antwerpen, het district Deurne en omgeving. Binnen het masterplan Park Groot Schijn wordt het een hedendaagse site, waar natuur, sport, jeugd en recreatie hun plaats vinden.

Het sportcentrum Sportoase Groot Schijn wordt het sportieve hart van het park. In het nieuwe gebouw, dat architecturaal aansluit op de natuur van het park, komen een multifunctioneel zwemcentrum, een wellness- en fitnessruimte en een ijsbaan.

“Er wordt al heel lang gesproken over dit sportcentrum en nu steken we de spade in de grond”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Samen met onze privé-partner Sportoase realiseren we hier een gezinsvriendelijk sportcentrum, met - voor het eerst in onze stad - een recreatief zwembad. Daarmee geven we een antwoord op de vraag naar meer recreatieve sportruimte in onze stad en spelen we in op de maatschappelijke tendensen in de sport- en recreatiesector.”

