Start bouw tweede sporthal Rode Loop

Het sportcomplex aan de Rodeloopstraat in Merksem breidt uit. De stad bouwt er een nieuwe tweede sporthal tegen eind 2018. Vandaag startten schepen Bastiaens en schepen Ait Daoud symbolisch de graafwerken voor de nieuwe sporthal.

De stad Antwerpen bouwt een nieuwe sporthal in Merksem tussen de bestaande sporthal Rode Loop en de atletiekpiste. Dankzij een gedeelde inkomzone zullen de 2 sporthallen een harmonisch geheel vormen. De eerste fase van de werken omvat de bouw van de nieuwe sporthal en kleedkamers. Deze worden in juni 2018 in gebruik genomen. Dan start ook de tweede fase, namelijk de aanpassingen aan de bestaande inkomzone. Het einde van alle werken is voorzien in december 2018.

Een sporthal op maat voor G-sport

In het ontwerp van de nieuwbouw is er speciale aandacht voor mensen met een handicap. “Zo wordt deze sporthal ideaal voor de atleten met een beperking”, benadrukt burgemeester Bart De Wever. “Om bijvoorbeeld aan de behoeften van rolstoelgebruikers te voldoen, komt er een aangepaste sportvloer, zijn er grotere kleedkamers en meer aangepaste toiletten.”

De aangepaste inkomhal en buitenaanleg maken de sporthal gemakkelijk bereikbaar voor iedereen. Er komen bovendien meerdere parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Voor het binnenklimaat is er gekozen voor een techniek waarbij er geen gerichte luchtstroom meer is, maar er een gelijke spreiding van de toegevoerde lucht ontstaat. Dit wil zeggen dat de luchtkwaliteit en temperatuur in de hele ruimte hetzelfde zijn en dat er geen luchtbeweging voelbaar is. Dit komt het comfort en het energieverbruik ten goede.

“Zoals bij alle bouwprojecten van de stad is duurzaamheid ook bij de bouw van deze tweede sporthal een belangrijk aspect”, zegt schepen voor patrimonium Caroline Bastiaens. “Zo genieten de sporters van meer comfort en wordt bovendien het milieu gespaard.”

Om de biodiversiteit te stimuleren, komen er op het dak bijenkorven en een insectenhotel.

Sportinfrastructuur in Antwerpen

Momenteel telt stad Antwerpen 27 (school)sporthallen, 9 overdekte zwembaden, 2 openluchtzwembaden en 13 openluchtsportlocaties, waar sportievelingen zich kunnen uitleven tijdens hun favoriete sport.

(Bericht Stad Antwerpen foto © ABV+ Architecten)