Start je eigen moestuin

Wil je starten met een moestuin maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Of wil je het beter doen dan vorig jaar? Op de Kinderboerderij Rivierenhof krijg je waardevolle tips tijdens een praktische workshop op het erf.

De harken en schoffels gaan de grond in op zondag 18 maart. Je kan deelnemen om 10u of om 13u. Plaats van afspraak is de Kinderboerderij Rivierenhof, op de Parkweg z.n. (omgeving Rozentuin) in Deurne.

Reserveer je plekje online!

Deelnemen aan deze leerrijke activiteit is gratis, maar je vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan vanaf aanstaande maandag 19 februari online via www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 'Start to moestuin'.

Meer info?

De domeinwachters staan je graag te woord op T 03/360 52 18.

(bericht en foto : provincie Antwerpen)