Start realisatie restaurant in oostelijk koetshuis Hof Ter Linden

De eigenaars van Hof Ter Linden (de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos) sloten in 2018 een handelshuurovereenkomst voor de uitbating van een gastronomisch restaurant in het oostelijk koetshuis van het Edegemse kasteeldomein. De kok van brasserie Pastis in Mortsel zal er aan het fornuis staan. De inrichtingswerken zullen deze maand van start gaan. Verwacht wordt het restaurant tegen volgende winter haar deuren kan openen.

Het kasteeldomein van Hof Ter Linden in Edegem werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos, met steun van de provincie Antwerpen. De eigenaars hadden van bij het begin de ambitie om van het parkdomein een grotendeels toegankelijk park te maken waar zoveel mogelijk bezoekers van kunnen genieten.

Om het kasteel en de koetshuizen een mooie rol te geven in het geheel wilden de eigenaars samenwerken met private partners. Ze gingen op zoek naar private commerciële projecten met een meerwaarde voor de gemeenschap en op het vlak van recreatie en/of toerisme. In het westelijk koetshuis opende vorig jaar Brasserie Hof Ter Linden. In het oostelijk koetshuis komt een stijlvol restaurant met 25 tot 35 couverts.

De heer Njegos Kalicanin is een gastronomische chef met rijke binnen- en buitenlandse ervaring. Momenteel runt hij brasserie Pastis in Mortsel en werkt hij als gastchef in heel wat sterrenrestaurants in Europa. Hij stapt in dit project samen met de heren Stamenovic en Davidovic, die heel wat contacten hebben in de mediawereld.



Het trio wil Edegem internationaal gastronomisch op de kaart zetten met een stijlvolle zaak. Ze werken daarvoor samen met de gerenommeerde architect Dieter Vander Velpen, wiens indrukwekkend portfolio onder andere het hoofdkwartier van Tomorrowland en de lichtinstallatie van The Jane bevat. Vander Velpen licht alvast een tipje van de sluier over het concept: “Het restaurant en het latere terras zullen ingericht worden in een stijl die draait rond de kracht van bescheidenheid en de natuur en harmonieus aansluit bij de bouwsporen en ruwe elementen van het historische koetshuis. We zullen werken met hout, steen en andere natuurlijk materialen in ruwe en pure vorm.”

“In ons restaurant zal je na de werken van woensdag tot zaterdag terecht kunnen voor een lunch of diner, zowel ’s middags als ’s avonds”, vertellen ook de heren Davidovic en Kalicanin.