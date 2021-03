Start renovatie en uitbreiding AZ Rivierenland Campus Rumst

Aan de oevers van de A12, ter hoogte van Rumst, startte Bouwonderneming Hooyberghs met de renovatie en uitbreiding van AZ Rivierenland Campus Rumst. Door het onthaal en de bovenliggende verdiepen stevig onder handen te nemen wil het bestuur van AZ Rivierenland meegroeien met de nood naar kwalitatief hoogstaande zorg die leeft in de ruimte regio.



Het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg in een nette en mooie omgeving aan de mensen uit de Rupelstreek is al sinds de oprichting van het ziekenhuis in 1959, de missie van AZ Rivierenland. De uitbreiding en renovatie van het onthaal en de bovenliggende verdiepen moet ervoor zorgen dat deze doelstelling van de toenmalige zusters – afkomstig uit de Kempen – ook in de toekomst kan ingewilligd worden.

AZ Rivierenland in een nieuw jasje

AZ Rieverenland Dokters Dries Bongaerts en Michel Cranix stortten samen Rumstse Burgemeester Jurgen Callaerts het beton voor de fundering van de uitbreiding. De rest van de werken laten ze over aan de vakmannen van Hooyberghs. Zij zullen zorgen voor een gloednieuwe inkomhal, een dagziekenhuis geneeskunde en oncologie, diensten maagdarmziekten, nierdialyse, pneumocardiorevalidatie, pneumologie, urologie, fysische geneeskunde en rugschool.

Bart Van Bree – Afgevaardigd Bestuurder AZ Rivierenland: “Met deze uitbreiding wil AZ Rivierenland meegroeien met de nood naar kwalitatief hoogstaande zorg die leeft in de ruime regio.”