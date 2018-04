Start restauratiewerken stadhuis

Op maandag 9 april starten de werken aan het stadhuis van Antwerpen. Het historische gebouw wordt niet alleen gerestaureerd, er vinden ook de nodige aanpassingen plaats zodat alle schepenen en hun medewerkers er in de toekomst een plaats hebben. In het najaar van 2020 wordt het vernieuwde stadhuis in gebruik genomen.

Na de voorbereidende werkzaamheden starten nu de restauratiewerken aan het stadhuis. Op 9 april start de aannemer Monument-Vandekerckhove met de plaatsing van een werfomheining en steigers rondom het gebouw.

Tussen augustus dit jaar en september 2019 wordt er gewerkt aan het dak. Op de tweede verdieping komen twee hoge ruimtes aan beide kanten van de centrale glazen koepel. Hierdoor valt er veel daglicht binnen en zullen de omliggende daken en de campaniletoren van binnenuit zichtbaar zijn. Bovenop de glazen koepel komt er bovendien een kunstwerk van beeldend kunstenaar Germaine Kruip.

Vanaf september staat de reiniging en herstelling van de buitengevel op het programma. Gelijktijdig wordt het schrijnwerk hersteld of vernieuwd.

De restauratie aan het interieur, waaronder de muurschilderingen, vele schilderijen en het goudleren behang in het kabinet van de burgemeester, neemt heel de werfperiode in beslag en gebeurt zowel ter plaatse als in ateliers buiten de werfzone.

In het najaar van 2020 wordt het vernieuwde stadhuis opnieuw in gebruik genomen. Kabinetten die voordien niet in het stadhuis gevestigd waren, krijgen er dan ook een plek. De gelijkvloerse verdieping zal bovendien gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Via de centrale inkom aan de Grote Markt kunnen bezoekers er de balie terugvinden. Deze bevond zich voordien aan de zijde van de Suikerrui.

Meerjarenpremieovereenkomst

Op vrijdag 1 december 2017 is de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het stadhuis en Het Steen ondertekend. Voor de restauratie van deze historische gebouwen wordt in totaal ca. 35,5 miljoen euro uitgetrokken. Bijna 11 miljoen euro van dat budget is afkomstig van Vlaanderen dat voor deze projecten een erfgoedpremie toekent.

De totale kostprijs van de restauratiewerken aan het stadhuis is geraamd op 29 miljoen euro.

(Afbeelding © HUBArchitecten)