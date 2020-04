Start solden wordt maand uitgesteld naar 1 augustus

De soldenperiode zal dit jaar ingaan op 1 augustus en de sperperiode zal de maand voordien van kracht zijn. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en haar collega van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) trekken daarvoor spoedig naar de ministerraad met volmachten-kb.

De roep om de koopjesperiode uit te stellen klonk al langer vanuit de sector van de modewinkels. De redenering is dat de winkels, die nu al weken de deuren hebben gesloten, toch nog een tijdje hun collecties aan de gewone prijzen kunnen verkopen vooraleer de solden aanbreken. Toch zat niet iedereen op dezelfde lijn. Handelsfederatie Comeos stond niet te springen voor uitstel. Ministers Muylle en Ducarme scheppen nu duidelijkheid en stellen de koopjes uit naar 1 augustus. De sperperiode - waarbinnen geen prijsverlagingen mogen worden aangekondigd - schuift mee op tot de maand voordien.

Maatregelen om zelfstandigen te steunen

Het duo heeft nog twee maatregelen in petto om de zelfstandigen te ondersteunen. Een daarvan slaat op handelszaken die door de coronamaatregelen noodgedwongen hun activiteiten geheroriënteerd hebben om toch nog wat omzet te halen. Denk aan restaurants die zijn overgeschakeld op levering aan huis of take-away. Zo'n wijziging moet normaal gezien aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden gemeld, maar tijdens de coronamaatregelen zal dat uitzonderlijk niet moeten. Ook zullen ze voorstellen de regels voor uitverkoop te veranderen. Juridisch gezien mag die periode tussen 5 maanden en een jaar duren, afhankelijk van de reden, waarbinnen de handelaar uitzonderlijk tegen verlies mag verkopen. Bedoeling is de periode te verlengen in overeenstemming met de duur van de verplichte sluiting door de coronamaatregelen. Daardoor kunnen de handelaars na de opheffing van die maatregelen de uitverkoop voortzetten.