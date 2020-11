Nieuws Start terrorismeproces: ongeziene veiligheidsmaatregelen aan justitiepaleis

In het Antwerpse justitiepaleis is vanmorgen het proces begonnen tegen een Iraans-Belgisch koppel uit Wilrijk. Ze worden ervan verdacht dat ze 2 jaar geleden een bomaanslag wilden plegen ,op een internationale bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs, en dat in opdracht van het Iraanse regime. De start van het proces zorgde voor ongeziene veiligheidsmaatregelen.