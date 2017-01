Start to Run in verschillende districten

In verschillende Antwerpse districten worden lessenreeksen Start to Run georganiseerd, de succesvolle methode om stap voor stap een langere afstand te leren lopen.

Deelnemers aan de lessenreeksen trainen onder begeleiding op vaste dagen en in groep. Zo worden ze gemotiveerd om te blijven volhouden. Het is de ideale manier om conditie op te bouwen of terug te winnen.

Na een tiental weken lopen deelnemers zonder problemen vijf kilometer aan een stuk. Het is dus een goede voorbereiding voor loopevents zoals de Short Run tijdens de Antwerp 10 Miles & Marathon, de Rivierenhofloop in Deurne en de Reuzenloop in Borgerhout.

De cursussen worden georganiseerd door verschillende Antwerpse atletiekclubs in samenwerking met de districten. Er starten in de loop van februari en maart cursussen in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Wilrijk. In Ekeren startte al een lessenreeks op 11 januari.

Meer informatie kan u hier vinden.